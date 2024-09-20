شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل تحية كاريوكا.. حينما قالت لـ شكرى سرحان انت مش ممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى وفاة الراحلة تحية كاريوكا والتي تطرقت خلال لقاء نادر لها لأسرار وحكايات حول دورها في فيلم شباب امرأة، وحكايات عن كيفية إقناعها للفنان الكبير شكري سرحان من أجل الموافقة على الدور بعد رفضه في البداية.

كاريوكا أكدت أنها استطاعت اقناع سرحان بعد رفضه فى البداية بحجة عدم رغبته فى تمثيل دور فلاح جاي من البلد، لتقول له : "انت يا شكري بعد الدور ده ها تبقى الاستاذ شكري، قبله انت مش ممثل".

ويتزامن اليوم مع مرور 25 عاما على رحيل الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا التى تعد من أهم الفنانين فى تاريخ السينما العربية، بعدما أثبتت موهبتها الفنية بجدارة، خاصة أنها خرجت من قالب الراقصة ولم تكتف بكونها من أبرز الراقصات إلا أنها استطاعت تقديم موهبتها التمثيلية ببراعة فى الأفلام التى قامت ببطولتها.

ولدت "تحية محمد علي النيداني" في محافظة الاسماعلية ، بدأت في ممارسة الرقص والغناء والتمثيل وهي في سن صغيرة كموهبة وسافرت إلى القاهرة، ثم اكتشفتها الراقصة بديعة مصابني وضمتها إلى فرقتها عام 1935، حيث قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقة بديعة مصابني وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها "تحية كاريوكا".