غدا.. إحياء ذكرى المؤلف الإسباني خواكين رودريجو في حفل السيمفوني بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي المدير الموسيقي للأوركسترا، تحت عنوان (رودريجو روح إسبانيا‏) في الثامنة والنصف مساء السبت 21 سبتمبر 2024 على المسرح الكبير ومشاركة: السوبرانو داليا فاروق وعازف الجيتار الإسباني خوسيه لويس موريلياس .

‏ويأتي الحفل في إطار إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة المؤلف الموسيقي الإسبانى خواكين رودريجو.

وُلد خواكين رودريجو عام 1901 في مدينة ساغونتو، فالنسيا، إسبانيا، وفقد بصره في سن الثالثة، بدأ تعلم الموسيقى في سن مبكرة، ودرس البيانو في سن الثامنة والتلحين في سن السادسة عشر. اشتهر عالميًا بأعماله التي أدخل فيها الجيتار الإسباني.

أشهر أعماله "كونشرتو دي آرانخويث" التي لحنها في باريس عام 1939. حصل رودريجو على العديد من التكريمات، وتوفي في مدريد عام 1999.