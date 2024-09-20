طرح الإعلان التشويقي لفيلم "دراكو رع" تمهيدا لعرضه تجاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل دور العرض السينمائي في 16 أكتوبر المُقبل فيلم دراكو رع، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، وذلك في السعودية ودول الخليج، على أن يتم طرحه في باقي الدول 31 أكتوبر.

وقبل أيام من طرحه، كشفت الجهات المنتجة عن الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم، وهو بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، وإخراج كريم أبو زيد.

يبدأ الإعلان التشويقي بلقطة غامضة لمرآة في وسط منزل كلاسيكي الطراز، ويظهر بطلا الفيلم من الخلف دون أي انعكاس لهما في المرآة. ويتساءل أحدهما: "تفتكر ميزة ولا عيب إننا مش بنبان في المراية؟" ليرد الآخر بثقة: "ميزة طبعاً!".

تدور أحداث فيلم دراكو رع في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، من أخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة. يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهما الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

الفيلم من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس وإسماعيل فرغلي، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل: ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، هاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف الفنانة نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.

الفيلم من تأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبدالوهاب ومحمد خير زعيتر من استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي، التي سبق أن قدمت فيلم الرعب "عمّار"، الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.