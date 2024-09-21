فيديو| تركي آل الشيخ يصل نزال جوشوا ودوبوا في ستاد ويمبلي برعاية "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل منذ قليل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، استاد ويمبلي في لندن لحضور نزال الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا ضد الملاكم البريطاني دانيال دوبوا المقرر إقامته مساء اليوم السبت وسط حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية عالمية برعاية "موسم الرياض".

نشرت الصفحة الرسمية لموقع "tnt" على "انستجرام" المختص بأخبار الرياضة الشهير مقطع فيديو ظهر خلال المستشار تركي ال الشيخ فور وصوله الاستاد وحرص على تحية المتواجدين استعدادًا لبدء النزال.

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا عن نفاد تذاكر النزال المنتظر تحت شعار "كامل العدد"، ومن المتوقع أن يشهد النزال حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم في مختلف المجالات الفنية والرياضية حول العالم وسط تغطية إعلامية عالمية.

شهد "موسم الرياض" خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات الرياضية المميزة كان آخرها نزال بين الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد، والملاكم الأوزبكستاني مادريموف الذي أقيم مطلع شهر أغسطس الماضي في ملعب بنك كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية وانتهت لصالح كروفورد.

وعلى الجانب الآخر كشف تركي عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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