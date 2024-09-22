شكرا لقرائتكم خبر عن ريدلى سكوت: بدأت التفكير في الجزء الثالث من سلسلة Gladiator قبل عرض الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمى ريدلي سكوت عن أنه يعمل بالفعل على فكرة فيلم Gladiator III، قبل أقل من شهرين من إطلاق الجزء الثاني من العمل، على ان يعرض فيلم Gladiator II في دور السينما في 15 نوفمبر المقبل.

ويدور فيلم Gladiator II حول شخصية لوسيوس الذي يلعب دوره بول ميسكال، الوريث السابق للإمبراطورية الرومانية والذي أصبح مصارعًا عندما غزا الجيش الروماني منزله بقيادة ماركوس أكاسيوس الذي يلعب دوره بيدرو باسكال.

تدور أحداث الفيلم الجديد Gladiator II بعد 25 إلى 30 عامًا من أحداث الفيلم الأصلي لعام 2000، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل للنجم العالمى راسل كرو.

لكن سكوت، البالغ من العمر 86 عامًا، والذي أخرج كلا الجزئين من السلسلة حتى الآن، بدأ بالفعل في التفكير في فكرة فيلم Gladiator الثالث، وفي مقابلة جديدة، كشف أنه إذا حصل على ما يريده، فسوف يستمتع عشاق السلسلة بالمزيد في المستقبل.

وصرح سكوت قائلاً: "أنا بالفعل أفكر في فكرة لـ فيلم Gladiator III، حيث أشعر أننى أشعلت فتيل الإثارة، خاصة إن نهاية فيلم Gladiator II الذى لكم يعرض بعد تذكرنى بفيلم The Godfather، حيث يجد مايكل كورليوني نفسه في وظيفة لا يريدها، ويتساءل، "الآن، يا أبي، ماذا أفعل؟" لذا فإن الفيلم التالي سيكون عن رجل لا يريد أن يكون حيث هو الآن".