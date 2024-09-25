انتشال 3 جثث من تحت أنقاض المنزل المستهدف في المعيصرة

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" بأنّ "أعمال رفع الأنقاض مستمرّة، بعد الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت منزلًا في المعيصرة، وأنّ عناصر الدفاع المدني انتشلوا جثّة امرأة، نُقلت إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل. كما انتشلوا جثّتَي رجل وزوجته، وتمّ نقلتهما إلى مستشفى البوار الحكومي، ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل حتّى السّاعة لانتشال المزيد من الجثث".

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