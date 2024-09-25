"النشرة": تجدد الغارات الإسرائيلية على بعلبك والهرمل وحومين الفوقا وعدلون وأطراف البيسارية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في بعلبك، بـ"تجدّد الغارات الإسرائيليّة العنيفة على بعلبك والهرمل ومحيطها". بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "غارات إسرائيليّة عنيفة استهدفت حومين الفوقا- منطقة العين، عدلون، عبا، أطراف بلدة محرونة، أطراف البيسارية، بلدة المروانية، وبلدة ديرعامص".

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