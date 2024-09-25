أعلنت المديريّة الإقليميّة لأمن الدولة في محافظة الجنوب، في بيان، أنّ "بعد عمليّة تقصّ وتحر عن مصدر الرّسائل النّصيّة الّتي تلقّاها سكّان مبنيَين في بلدة ​حارة صيدا​، وتتضمّن تهديدًا من قبل العدو الصّهيوني بقصف المبنيَين بقاطنيهما، وسادت بنتيجتها حالة من الهلع، ثبت أنّها مفبركة وغير صحيحة".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة في الجنوب: رسائل التهديد بالقصف التي تلقاها سكان مبنيَين في حارة صيدا مفبركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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