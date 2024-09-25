بالصور.. هنا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا شيحة، الأنظار في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، وظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة.

ونشرت هنا شيحة، مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس "فورمال".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر أوي"، "إيه الحلاوة دي"، "عسولة أوي"، "حلاوتك يا قلبي"، "جميلة جدا الصورة".

وكانت آخر أعمال الفنانة هنا شيحة مشاركتها في قصة ما تيجي نشوف، ضمن أحداث مسلسل 55 قصة حب، ومن بطولة نبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبري، وأحمد جمال سعيد، وراندا عبد السلام، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

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