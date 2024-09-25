هيئة تطوير المدينة المنورة تطلق برنامج التميّز للمطاعم والمقاهي

أطلقت هيئة تطوير المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة المنطقة، والغرفة التجارية "برنامج التميّز للمطاعم والمقاهي في منطقة المدينة المنورة"؛ الذي يهدف إلى تحسين تجربة تناول الأطعمة والمشروبات، والارتقاء بهذا القطاع، ومساهمته في زيادة عدد الزائرين وإثراء تجربة زيارتهم للمدينة المنورة.

ويسعى البرنامج إلى تكوين مجتمع من المطاعم والمقاهي المتميزة، ورفع مستوى الوعي لدى الزوار بالمطاعم والمقاهي المتميزة، فيما تشمل معايير المشاركة في البرنامج تحديد موقع المطعم أو المقهى، والتقييم والتصنيف الحالي له حسب تجارب مرتاديه، وأصناف الأطعمة والمشروبات التي يقدمها. وتختتم اليوم مرحلة استقبال مشاركات المنشآت في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تطوير المدينة المنورة، في حين تنطلق غدًا مرحلة ترشيح المنشآت المشاركة حسب معايير المنافسة، ويستمر الترشيح لمدة ثلاثة أشهر من خلال استفتاء يشارك فيه الزوار، فيما يختتم البرنامج مراحله بالإعلان عن المنشآت الحاصلة على أوسمة التميّز في قطاع المطاعم والمقاهي، والإعلان عنها عبر منصة "روح المدينة" التابعة لهيئة تطوير المدينة المنورة، كما يقدّم البرنامج مزايا للمطاعم والمقاهي المتميزة في تعزيز تجربة الزائر.