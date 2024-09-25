يعد الرواق السعودي نقلة معمارية كبرى للمسجد الحرام، ويقصد بالرواق الممر الواقع بين عامودين، ويحتوي على عقود عامودية موازية لجدار القبلة تحتوي على صفوف من الأعمدة، وقد تكون هذه العقود متقاطعة أي تتجه بشكل مواز وعامودي باتجاه القبلة.

وبحسب الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يعد الرواق السعودي من أكبر المباني على مستوى العالم من حيث الحجم والمساحة والطاقة الاستيعابية، إذ تبلغ مساحته 210 آلاف متر مربع كما تبلغ السعة الاستيعابية للرواق 107 آلاف طائف في الساعة وأكثر من 278 ألف مصل.

وقد أنير الرواق بثريات خاصة وأعمدة ملبسة بالرخام، وألوان زاهية في السقف، كما تم تبليطه بأجود أنواع الرخام في العالم.

يذكر أن الرواق السعودي يعد من مآثر العمارة السعودية للمسجد الحرام، وأصبح يمثل هوية خاصة بالبيت العتيق لا تزال باقية حتى اليوم، لترسخ اهتمام قادة الدولة السعودية بعمارة الحرمين منذ الدولة السعودية الأولى، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.