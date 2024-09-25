شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: غرامة مليون جنيه لـ بلوجرز يشاركون في مسلسل وفيلم سينمائي والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لليوم السابع عن توقيع غرامة مليون جنيه على إحدى شركات الإنتاج بسبب استعانتهم بعدد من البلوجرز فى فيلم ومسلسل .

وأوضح أشرف زكي أنه كلف المستشار القانوني للنقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وكان استجاب الدكتور أشرف زكي لطلب النجمة بشرى وذلك عندما وجهت شكوى مباشرة لنقابة المهن التمثيلية، تشكو فيها من استخدام اسمها وصورتها في الترويج لمسرحية مجهولة لا تعرف عنها شيء وهي مسرحية "الأم العذراء".