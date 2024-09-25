فن ومشاهير

لعنة وأجواء مخيفة في تريلر فيلم الخيال والكوميديا دراكو رع

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 07:44 م

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا والخيال "دراكو رع" التريلر الثاني للفيلم من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، وإخراج كريم أبو زيد، وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من 16 أكتوبر.

 

يبدأ الإعلان التشويقي بصوت الفنان إسماعيل فرغلي وهو يخاطب أبناءه برسالة غامضة، يكشف فيها أنه كان يعلم سر اللعنة التي أخفاها عنهم لسنوات طويلة حتى لا يتمكنوا من فكها أو استخدامها ضده. يثير هذا التساؤلات حول طبيعة هذه اللعنة: هل ترتبط بمصيرهم كمصاصي دماء خالدين؟

الفيلم من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس و إسماعيل فرغلي ، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل ملك بدوي، ويارا عزمي، وأحمد طلعت، وفارس حداد، وهاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.

الفيلم من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر.

 

انطلاق الإعلان التشويقي الثاني لفيلم الخيال والكوميديا دراكو رع (1)
 دراكو رع

 

 

انطلاق الإعلان التشويقي الثاني لفيلم الخيال والكوميديا دراكو رع (2)
فيلم الخيال والكوميديا دراكو رع 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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