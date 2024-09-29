شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان ظفار الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الأولى لمهرجان ظفار الدولي للمسرح، بسلطنة عمان؛ بقاعة المؤتمرات بإحدى الفنادق الكبرى بصلالة، والذي تنظمه بلدية ظفار بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح خلال الفترة من 2 إلى 9 أكتوبر المقبل بمشاركة 50 دولة، ويأتي تنظيم المهرجان بإشراف اللجنة الإشرافية التي يرأسها مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، حيث تضم اللجنة في عضويتها العديد من الجهات ذات العلاقة.

وحضر المؤتمر كل من سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار ورئيس اللجنة التنفيذية، وموسى بن عبد الله القصابي مدير عام المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية، والأستاذ عمار بن عوبد غواص، مدير دائرة الفعاليات والتوعية ببلدية ظفار والمنسق العام للمهرجان.

وقال سعادة الدكتور احمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان ظفار الدولي للمسرح : أن المهرجان يأتي متزامنًا مع موسم الصرب بمحافظة ظفار ليجمع بين الجمال الطبيعي للمحافظة وتنوع الفنون المسرحية والثقافية، وهو تجمع فني دولي تنافسي يهتم بجمع أهم العروض المسرحية الدولية في ربوع محافظة ظفار وبتعزيز المواهب المسرحية لتكوين أجيال جديدة تكمل مسيرة كبار المسرحيين العمانيين الذين أثروا الحركة المسرحية في سلطنة عمان وخارجها .

من جانبه أشار موسى بن عبدالله القصابي مدير عام المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان ظفار الدولي للمسرح يشارك في المهرجان 35 فرقة مسرحية تتنافس في ست مسارات هي العروض الكبرى والمسرح الجماهيري ومسرح الطفل والنشء وعروض المونودراما والمسرح الثنائي وذلك على مدار 8 أيام يتخللها عقد حلقات عمل تدريبية يقدمها عدد من المختصين في الفن المسرحي وهم من مصر الدكتور خالد جلال والدكتورة انجي البستاوي ومن تونس الفاضل الجعايبي.

وأوضح نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان ظفار الدولي للمسرح سوف يتم تقييم الأعمال المشاركة في المهرجان من قبل 6 لجان تحكيم كل لجنة مختصة بمسار محدد تضم عدد من الفنانين والمسرحيين من مختلف الدول العربية والأجنبية.

جدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024 يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة. فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.

الحضور