شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب تقدم الأداء الصوتي لأوبريت إيد واحدة بمسرح البالون 9 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية معالي وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو تقام إحتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم التابع لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ضمن إحتفالات وزارة الثقافة بعيد نصر أكتوبر المجيد يوم 9 اكتوبر على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

وتقام إحتفالية نصر أكتوبر المجيد على فصلين حيث سيعرض بالفصل الأول من الإحتفالية أوبريت "ايد واحدة" الذي يقدمه فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام آلشباب والأوبريت رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وقامت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب بتسجيل الأداء الصوتي للأوبريت.

ويتضمن الفصل الثاني من الإحتفالية فقرة غنائية للنجم الكبير علي الحجار الذي سيقدم باقة من أشهر أغانيه أبرزها "اللي بنى مصر - عارفة - مكتوبالي - الصادقين - زي الهوا" وغيرها من أروع وأجمل أغانيه التي تنال إعجاب الجمهور.