تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق جيل جديد من هواتف iPhone SE في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق التكنولوجيا ابل في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف iPhone SE منخفضة التكلفة، والذي يأتي دون زر التشغيل الرئيسي العام المقبل.

أشار المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر في بلومبرج أن ابل تستعد لإطلاق iPhone SE الجديد في حدث يعقد في بداية 2025 المقبل، كما تخطط ابل لإطلاق اثنان من أجهزة iPad Air مع إصدار جديد من لوحات مفاتيح Magic.

ومن المقرر أن يأتي هاتف iPhone SE 4 بتصميم يرتكز على هاتف iPhone 14، على أن يتم إلغاء زر التشغيل الرئيسي المميز للإصدارات السابقة، كما يدعم الإصدار الجديد بميزة دعم تقنية التعرف على الرجل Face ID.

كما تشير التوقعات إلى أن ابل ستعمل على دعم هذا الإصدار بواحدة من شرائح المعالج الجديدة، لذا سيدعم هذا الإصدار بتقنية الذكاء الإصطناعي “Apple Intelligence”.

أيضاً من المقرر أن تتضمن إعلانات ابل في 2025 المقبل إصدارات جديدة من أجهزة Mac mini، وMacBook Pro، وiMac التي تأتي برقاقات M4، والتي تدعم أيضاً أجهزة MacBook Air، وMac Studio، وأيضاً Mac Pro.

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