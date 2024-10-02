شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان الجديد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد شيغيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان، بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في اليابان.
وقال سمو ولي العهد:" بمناسبة انتخابكم رئيسًا للوزراء في اليابان يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والرقي، مشيدين بالعلاقات المتميزة التي تربط بين بلدينا الصديقين، والتي نحرص جميعًا على تنميتها في المجالات كافة".
وقال سمو ولي العهد:" بمناسبة انتخابكم رئيسًا للوزراء في اليابان يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والرقي، مشيدين بالعلاقات المتميزة التي تربط بين بلدينا الصديقين، والتي نحرص جميعًا على تنميتها في المجالات كافة".