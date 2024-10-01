فيلم “واسجد واقترب” الفائز بجائزة مهرجان كان حصرياً على “شاهد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض منصة “شاهد” للفيديو حسب الطلب المنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC” حصرياً فيلم الرسوم المتحركة السعودي “واسجد واقترب” الحائز على جائزة مهرجان كان السينمائي بدورته السابعة والسبعين. الفيلم من إخراج وإنتاج ثريا الشهري، وابنتها الفنانة التشكيلية نبيلة أبو الجدايل، وترتكز فكرته على اللوحة الأصلية للفنانة السعودية نبيلة أبو الجدايل وتحمل عنوان “واسجد واقترب”، والتي رسمتها في عام ٢٠٢٠ خلال انتشار جائحة كورونا.

يتميز العمل بحصده أكثر من 30 جائزة في مهرجانات سينمائية متعددة، على رأسها جائزة Animation (Animation That Matters Award) “الرسوم المتحركة ذات الأهمية” في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الأخيرة، فضلاً عن كونه أول فيلم سعودي للرسوم المتحركة يشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو حائز جائزة فينيس للرسوم المتحركة في برنامج سوق الأفلام في “فينيسيا برودكشن بريدج”، وجائزة أفضل رسوم متحركة في مهرجان الأفلام السويديةSweden Film Awards ، وجائزة أفضل ممثل ومخرج لرسوم متحركة في نيويورك، والعديد من الجوائز الأخرى القيّمة.

الجدير ذكره أن الفيلم يسلط الضوء على خلوّ ساحات المسجد الحرام من المصلين نتيجة الاحترازات الصحية التي اتخذتها الحكومة السعودية خلال جائحة كورونا، علماً أن الموسيقى التصويرية جاءت عبارة عن ابتهالات دينية بالأصوات، وهي خالية من الآلات الموسيقية، مما أضفى طابعاً روحانياً مؤثراً للغاية منح سردية الفيلم قيمة مضافة.