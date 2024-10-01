شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار سيد رجب ومحمد سلام عن تكريمهم فى مهرجان جيلنا بالمركز الكاثوليكي والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر الفنان سيد رجب عن تكريمه في مهرجان جيلنا الفن من أجل الحياة الذي يقام داخل المركز الكاثوليكي للسينما لارتباطه بتصوير عمل فني، كما اعتذر الفنان محمد سلام لأسباب خاصة.

وحصد المخرج عمر عبد العزيز جائزة الابداع الفني من مهرجان جيلنا الفن من أجل الحياة برعاية المركز الكاثوليكي للسينما .

وأعرب عمر عبد العزيز عن سعادته بتكريمه من المركز الكاثوليكي المكان الذي يفخر بالتواجد به، ووجه الشكر للاب بطرس دانيال الذي دائما حريص علي أى مناسبة فنية .

وحرصت الفنانة سهر الصايغ على حضور مهرجان جيلنا الفن من أجل الحياة برعاية المركز الكاثوليكى للسينما.

وقالت سهر انها تشارك في فيلم افتتاح المهرجان، وسعيدة بوجودها ضمن مهرجان يدعم الشباب، كما وجهت الشكر للمركز الكاثوليكى برئاسة الأب بطرس دانيال.

وتوافد على مهرجان جيلنا "الفن من أجل الحياة" الذى يقام برعاية المركز الكاثوليكى للسينما كل من المخرج عمر عبد العزيز والأب بطرس دانيال .



ويقام الافتتاح بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، والذى سيشهد أيضا بجانب تكريم عدد من الفنانين، ويوجد عروض للأفلام المشاركة، ومعرض فني للصور الفوتوغرافية، كما سيكون هناك محاضرات متخصصة في التصوير الفوتوغرافي والإخراج السينمائي على مدار يومي 2 - 3 أكتوبر 2024.

وتشكّلت لجنة المشاهدة والاختيار من: الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والأستاذ رفيق چورچ، والأستاذ ميشيل ماهر المدير الفني للمسابقة، والمهندس مجدي سامي المنسق العام للمسابقة.

تقدّم للاشتراك بالمسابقة 119 فيلمًا قصيرًا ما بين روائي أو تسجيلي أو رسوم متحركة، تمّ اختيار 23 فيلماً منها للتصفيات النهائية والعرض على لجنة التحكيم، التي تشكّلت برئاسة أ.د. غادة جُبَّارة رئيس أكاديمية الفنون وبعضوية كل من: د. حسين بكر مدير المركز القومي للسينما وأستاذ التصوير بمعهد السينما، والمخرج د. أكرم فريد مدرس الإخراج بالمعهد العالي للسينما، والفنانة د. سماح السعيد مدرس التمثيل بمعهد الفنون المسرحية، والفنان المتميّز حمزة العِيَّلي.

أما في مسابقة التصوير الفوتوغرافي، فقد تقدّم للإشتراك بالمسابقة 49 مصوراً، اختارت لجنة المشاهدة منهم 21 مصورًا، لعرض صورهم على لجنة التحكيم، التي تشكّلت برئاسة أ.د. وائل عناني عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، وعضوية كل من: أ.د. هشام مرعي مدرس الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، د. أسماء فتحي المدرس بالقسم نفسه، د. أيمن أبو المكارم مدير التصوير ومصمم الإضاءة والأستاذ بجامعة بدر.

أما حفل الختام وإعلان الفائزين بالجوائز المالية ودروع المسابقة، فسيتم الإعلان عنهم خلال حفل الختام، والذي سيقام يوم السبت 5 أكتوبر 2024.