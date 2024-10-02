ناقد رياضي : لماذا تحدث الجميع عن وجود أزمات في الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي ؟

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بليغ أبوعايد، أن لاعبي الأهلي كانوا في حالة استهتار كبيرة خلال لقاء السوبر الإفريقي بينما كان نظائرهم من الزمالك في تلك المباراة أكثر جدية واصرار على المكسب، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض كان الأفضل في المباراة.





وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء "من الممكن أن تتكرر مواجهة السوبر الإفريقي مجددا، فما المانع من فوز الأهلي بدوري الأبطال مجددًا وفوز الزمالك بالكونفدرالية هذا الموسم، والحديث بدأ عن الأزمات في الأهلي بعد السوبر الافريقي، منها فتح ملف تراجع مستوى امام عاشور ولم يكن أحد يتحدث مطلقا عن تراجع المستوى".

وأضاف: "حسام حسن مدرب منتخب مصر من الصعب أن يضم بعض العناصر لصفوف الفراعنة، من بينها عمر جابر، كما أن حسام عبدالمجيد بدأ يستعيد مستواه وكان من الممكن وجوده في القائمة، وقد لا ينضم حجازي والنني في ظل رغبته في النزول بمعدل الاعمار ايضا وبسبب المشكلة الاخيرة مع حجازي". وواصل: "حسام حسن قرر النزول بالاعمار السنية، وهو يسعى لبناء فريق صغير السن، ولكن هناك تحفظات على عدم ضم بعض اللاعبين مثل حسام عبدالمجيد وعمر جابر".