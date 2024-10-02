بـ 11 ميدالية.. بعثة الكونغ فو تصل القاهرة بعد المشاركة في بطولة العالم بسلطنة بروناي

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة منتخب مصر للوشو كونغ فو اليوم الأربعاء مطار القاهرة بعد مشاركتها في منافسات بطولة العالم التاسعة للشباب والناشئين التي أقيمت في سلطنة بروناي خلال الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر 2024 بمشاركة 80 دولة.

وتمكنت البعثة من حصد 11 ميدالية متنوعة ليحتل الفراعنةالمركز الثالث على العالم بعد إيران والصين في انجاز كبير للاتحاد المصري للووشو كونغ فو وفي الساندا.

ورافق البعثة في رحلة العودة المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للوشو كونغ فو والذي كان مديرا لبطولة العالم بسلطنة بروناي.

حصد المنتخب المصري على 6 ميداليات حيث فاز يوسف كريم البهائي ميدالية ذهبية وسلمي عبد الحميد ميدالية برونزية وجمعة منصور ميدالية برونزية وعمر عبد المقصود ميدالية برونزية وحبيبة رمضان ميدالية برونزية.

وفي الأساليب حصد عمار حسن ميدالية فضية وسيف حمدي ميداليتين فضية وبرونزية كما فاز بلال حسن بميدالية برونزية ويمنى محمد ميدالية برونزية.

وقدم شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، الشكر إلى الجهاز الفني واللاعبين على المستوى الذين ظهروا به في المنافسات ونجحوا في النهاية في التواجد ضمن كبار اللعبة حيث احتل المنتخب المصري المركز الثالث بعد إيران والصين في انجاز تاريخي للعبة.

وتابع شريف مصطفى: «تم العمل ليل نهار على مدار سنوات من التدريبات المستمرة وبذل كل الجهود، والتي تكثفت قبل منافسات بطولة العالم بفترة إعداد مناسبة حتى وصل لاعبونا إلى الجاهزية الكاملة فنيا وبدنيا، متخطين كل الصعاب والتحديات والتي برزت في التشكيك في قدرات أبطالنا ولكن إنجازاتنا كانت خير رد على أولئك وبفضل الله تخطينا كل هذا لنرسم حلقة جديدة في مسلسل النجاح الذي بدأناه وسنظل نستكمله في كل البطولات والمسابقات التي نشارك فيها مستقبلا ونكمل المشوار على نفس الخط الذي عاهدتمونا عليه لا نحيد عنه ولا نعرف غيره.. انتظروا في نجاحات جديدة».

وشاركت مصر في منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين بـ 15 لاعب ولاعبة وهم محمد رضا، عمر عبد المقصود، سلمي عبدالحميد، حبيبه رمضان، منه الله رضا، عمر فتحي، مروان عصام، يوسف يحيي، جمعه منصور، يوسف كريم، عمار محمد، يمني إسماعيل، سيف حمدي، بلال حسن، عمار حسن.

وأدار بطولة العالم التاسعة للشباب والناشئين المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، فيما ترأس بعثة منتخب مصر في سلطنة بروناني المهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو كما يتواجد ضمن البعثة الحكم الدولي وليد أبوهيسة حكم دولي ساندا، خلاف عمر مدير فني أساليب، حسن عبد الموجود مدير فني ساندا، إسلام نجيب مدرب ساندا، والدكتور أحمد عبد النبي إخصائي علاج طبيعي.