حزب الله: تدمير 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بصواريخ موجهة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، عن تدمير ثلاث دبابات إسرائيلية من طراز "ميركافا" بواسطة صواريخ موجهة، وذلك أثناء تقدم القوات الإسرائيلية نحو بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، وأكد الحزب أن الهجوم أسفر عن تدمير الدبابات بالكامل، وإيقاع خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن "حزب الله": "تمكّنت وحداتنا من استهداف ثلاث دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بصواريخ موجهة، أثناء محاولتها التقدم نحو مواقعنا في بلدة مارون الراس، مما أدى إلى تدميرها بالكامل". وأشار البيان إلى أن الهجوم جاء في إطار التصدي للهجوم الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان، مؤكداً أن المقاومة جاهزة للرد على أي محاولة لاختراق الأراضي اللبنانية.

تأتي هذه المعارك في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متزايداً بين إسرائيل وإيران، حيث كانت طهران قد أعلنت مؤخراً عن تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية ، وكان وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير، قد صرّح بأن "إيران لم تستخدم بعد قدراتها الصاروخية الأكثر تطوراً"، في إشارة إلى استعداد طهران لتصعيد الردود في حال استمر التصعيد الإسرائيلي.

كما لعبت التطورات الإقليمية دوراً كبيراً في تسخين جبهة جنوب لبنان، حيث تصاعدت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" بعد الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن إيران تواصل دعم حزب الله عسكرياً في مواجهة إسرائيل، مما يساهم في تعقيد المشهد العسكري على الحدود اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن تكثيف عملياته البرية في جنوب لبنان، في محاولة لاحتواء تقدم "حزب الله"، وهو ما زاد من وتيرة المواجهات بين الطرفين.



الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في متولا والجليل الأعلى إثر تهديدات أمنية

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة متولا بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل. جاء هذا الإجراء بعد رصد تهديدات أمنية محتملة على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة.

وقالت مصادر أمنية إن تفعيل صفارات الإنذار يأتي كإجراء احترازي لحماية السكان من أي هجوم صاروخي أو تسلل مسلح محتمل من الحدود اللبنانية، وسط تزايد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله". وشهدت المناطق الشمالية لإسرائيل حالة تأهب قصوى في الأيام الأخيرة، خاصة في ظل تصاعد المواجهات في جنوب لبنان.

وأكدت الجبهة الداخلية أن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى، وأنه يتم توجيه السكان للبقاء في المناطق الآمنة والملاجئ حتى إشعار آخر، مع الإشارة إلى استمرار القوات في مراقبة الموقف والتعامل مع أي تهديدات.

تأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه الهجمات المتبادلة بين إسرائيل و"حزب الله"، مما يزيد من احتمالات حدوث تصعيد أكبر في المنطقة، خصوصًا بعد اشتباكات عنيفة على الحدود الجنوبية للبنان أدت إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي وقوات "حزب الله".