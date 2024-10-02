حزب الله يعلن سلسلة عمليات ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله في بيان له عن تنفيذ مجموعة من العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفركلا ومناطق أخرى في جنوب لبنان، حيث أكّد الحزب أنه فجر عبوة ناسفة في قوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في المنطقة، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوة.

كما أضاف البيان أن الحزب استهدف تجمعاً لقوات العدو في بساتين المطلة، محققًا إصابات مباشرة. وأكدت المعلومات أن الحزب نفذ أيضًا تفجير عبوة ناسفة أخرى ضد قوة إسرائيلية أثناء تسللها باتجاه بلدة يارون، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وإضافة إلى ذلك، أعلن حزب الله أنه تصدى لمروحية معادية في أجواء مستعمرة بيت هيلل باستخدام صاروخ أرض جو، مما يعكس استمرار التوتر والاشتباكات بين الحزب والقوات الإسرائيلية في المنطقة.

تأتي هذه العمليات في سياق تصاعد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، حيث شهدت الأيام الماضية تبادلًا متزايدًا للهجمات بين الطرفين. وفي وقت سابق، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من تصاعد الأنشطة العسكرية لحزب الله، مؤكدين التزامهم بالرد على أي تهديدات.

تتواصل الأوضاع في جنوب لبنان في ظل تصاعد التوترات، حيث يبدو أن الاشتباكات قد تزداد في الفترة المقبلة، مما ينذر بتطورات خطيرة قد تؤثر على الاستقرار في المنطقة.

الخارجية الألمانية تستدعي السفير الإيراني بسبب الهجوم الصاروخي على إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير الإيراني في برلين على خلفية الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، سيباستيان فيشر، خلال مؤتمر صحفي، أن السفير كان خارج المدينة، لكن ممثله حضر للاجتماع.

وأشار فيشر إلى أن الوزارة أوضحت للممثل الإيراني أن ألمانيا تدين بأشد العبارات الهجوم المباشر من إيران على الأراضي الإسرائيلية، مشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الهجمات. كما دعت الخارجية الإيرانية إلى الامتناع عن شن المزيد من الهجمات، بما في ذلك من خلال حلفائها.

وأضاف فيشر أن برلين ستقوم بدراسة "مجموعة كاملة من الإجراءات" بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والدوليين في رد فعلها على هذا التصعيد.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل، الذي وقع في 1 أكتوبر، كان قد تم بواسطة رشقات صاروخية كثيفة، ويعتبر الأول من نوعه في التاريخ. وقد جاء هذا الهجوم ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في طهران، يوم 31 يوليو الماضي، بالإضافة إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني، عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر الماضي.