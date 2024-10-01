شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سهر الصايغ ومريم الجندى وميران عبد الوارث في مهرجان جيلنا والان مع تفاصيل الخبر

نظم المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، مسابقة للأفلام القصيرة تحت عنوان مهرجان جيلنا "الفن من أجل الحياة" وشهد تكريم عدد من الفنانين منهم الفنانة سهر الصايغ والمخرج عمر عبد العزيز، الفنانة مريم الجندى، والفنانة ميران عبد الوارث، التى أهدت تكريمها لوالدها الراحل الفنان احمد عبد الوارث وتكريم المصور الصحفى عادل مبارز، والباحث وأرشيفجى السينما المصرية مكرم سلامة.

وأقيم الافتتاح بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، والذى سيشهد أيضا بجانب التكريم، بعض العروض للأفلام المشاركة، ومعرض فني للصور الفوتوغرافية، كما سيكون هناك محاضرات متخصصة في التصوير الفوتوغرافي والإخراج السينمائي على مدار يومي 2 - 3 أكتوبر 2024.

وتشكّلت لجنة المشاهدة والاختيار من: الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والأستاذ رفيق چورچ، والأستاذ ميشيل ماهر المدير الفني للمسابقة، والمهندس مجدي سامي المنسق العام للمسابقة.

تقدّم للاشتراك بالمسابقة 119 فيلمًا قصيرًا ما بين روائي أو تسجيلي أو رسوم متحركة، تمّ اختيار 23 فيلماً منها للتصفيات النهائية والعرض على لجنة التحكيم، التي تشكّلت برئاسة أ.د. غادة جُبَّارة رئيس أكاديمية الفنون وبعضوية كل من: د. حسين بكر مدير المركز القومي للسينما وأستاذ التصوير بمعهد السينما، والمخرج د. أكرم فريد مدرس الإخراج بالمعهد العالى للسينما، والفنانة د. سماح السعيد مدرس التمثيل بمعهد الفنون المسرحية، والفنان المتميّز حمزة العِيَّلى.

أما فى مسابقة التصوير الفوتوغرافى، فقد تقدّم للإشتراك بالمسابقة 49 مصوراً، اختارت لجنة المشاهدة منهم 21 مصورًا، لعرض صورهم على لجنة التحكيم، التى تشكّلت برئاسة أ.د. وائل عنانى عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، وعضوية كل من: أ.د. هشام مرعي مدرس الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، د. أسماء فتحى المدرس بالقسم نفسه، د. أيمن أبو المكارم مدير التصوير ومصمم الإضاءة والأستاذ بجامعة بدر.

أما حفل الختام وإعلان الفائزين بالجوائز المالية ودروع المسابقة، فسيتم الإعلان عنهم خلال حفل الختام، والذى سيقام يوم السبت 5 أكتوبر 2024.