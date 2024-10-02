أنغام.. احتفالية جديدة بألبوم تيجي نسيب في الكويت “الموعد والمكان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة المصرية أنغام احتفالاتها بألبومها الجديد “تيجي نسيب” في عدد من الدول العربية، وأحدثها الكويت، بالتزامن مع انطلاق موسم الحفلات الشتوية هناك.

ويقام حفل أنغام في 6 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات مهرجان “لبلة عمر” وتباع التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وفي سياق متصل تحيي أنغام حفلًا غنائيًا في المتحف المصري الكبير في القاهرة وهو أول احتفالية للألبوم في مصر بعد جولاتها الخليجية الناجحة.

وكانت أنغام قد أحيت منذ أيام حفلاً كبيراً على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي، وشهد حضور كامل العدد، وقدمت فيه أغاني ألبوم تيجي نسيب بالكامل، بجانب مجموعة أغانيها القديمة والجديدة باللهجة المصرية والخليجية.

يُِعد حفل البحرين هو المحطة الثانية من حفلات “تيجي نسيب” التي انطلقت من مدينة جدة في السعودية، بنجاح جماهيري ضخم واستمر تصدرها لأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.