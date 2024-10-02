هاني شاكر بعد تأجيل حفلاته في أميركا: “ماليش نفس أغني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تأجيل حفلاته في أميركا بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، صرح النجم المصري هاني شاكر في تصريحات صحفية أنه اتفق مع الشركة المنظمة على أنه لا يستطيع السفر لإحياء الحفلات في ظل هذه الظروف، مؤكداً: “ماليش نفس أغني”، خاصة أن الحفلات كانت موجهة بالأساس للجاليات العربية من مختلف البلدان.

وأشار هاني شاكر إلى أن تأجيل الحفلات هو رسالة تضامن مع أهالينا في ظل الظروف الراهنة، داعياً الله أن يشملهم برعايته ويحفظهم من كل شر، وأن تعود الأمور لطبيعتها على خير.

وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر قد طرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان “اليوم جميل” على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية لجمهوره ومحبيه، حيث يظهر فيه بلوك مختلف وجديد.

جدير بالذكر أن ألبوم “اليوم جميل” لأمير الغناء العربي يتضمن 9 أغنيات هي: “يا ويل حالي”، “اديتك ورود”، “حمل الليالي”، “تعباني حياتي”، “اليوم جميل”، “فيه حل”، “مالكه كل حياتي”، “عادي”، و”بستان شوك”. وقد تعاون في هذا الألبوم مع عدد من أهم الشعراء، الملحنين، والموزعين في الوطن العربي.