شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. مبيعات السيارات الصديقة للبيئة تتجاوز 100 ألف وحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات الصناعة اليوم الأحد أن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية تجاوزت 100 ألف وحدة في الربع الأول من العام الجاري بسبب تزايد الطلب على السيارات الهجينة.

وكشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي مبيعات السيارات الصديقة للبيئة من 5 شركات محلية لصناعة السيارات، بما في ذلك هيونداي موتور وكيا، بنسبة 8.7% لتصل إلى 101 ألف و727 وحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وكانت من بين السيارات الصديقة للبيئة المباعة، 85 ألف و828 سيارة هجينة بزيادة 42.4%، مقارنة بعام 2023.

ومن ناحية أخرى، تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 51.4% على أساس سنوي لتصل إلى 15 ألف و237 سيارة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وكان طراز سورينتو الهجين لشركة كيا هو الطراز الأكثر مبيعا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث تم بيع 19 ألف و729 وحدة، ويليه طراز سنتافي الهجين لشركة هيونداي موتور بـ 15 ألف و 981 وحدة، وطراز كرنفال الهجين لشركة كيا بـ 12 ألف و203 وحدات.