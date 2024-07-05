شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجديد يتعهد بإعادة بناء بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

تجديد وطني

الدمام - شريف احمد - تعهد رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد كير ستارمر بإعادة بناء الثقة في السياسة واستعادة الأمل في الأمة بعد انتصار كاسح لحزب العمال في الانتخابات العامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا)، اليوم الجمعة.وقال ستارمر في أول خطاب به في (داونينج ستريت)، مقر الحكومة البريطانية، إن الشعب البريطاني صوت "بحسم لصالح التغيير".وذكر ستارمر أن البلاد يمكنها "أن تتقدم للأمام معا" فيما يتولى حزب العمال السلطة بعد 14 عاما مع حكم حزب المحافظين.وأضاف: "صوتت بلادنا الآن بشكل قاطع لصالح التغيير والتجديد الوطني وعودة السياسة إلى الخدمة العامة."وتابع قائلا: "عندما تتسع الفجوة بين التضحيات التي يقدمها الشعب والخدمة التي يتلقاها من الساسة بهذا القدر، فإن ذلك يؤدي إلى ضجر في قلب أى أمة وتلاشى الأمل والروح والإيمان بمستقبل أفضل.".وأضاف: "إن حكومتي ستخدمكم، والسياسة يمكن أن تكون قوة من أجل الخير ... إن العمل من أجل التغيير يبدأ فورا، ولكن لا يساوركم شك في أننا سنعيد بناء بريطانيا."