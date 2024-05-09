انخفاض أسعار السيارة بيستون B70 S بدايةً من اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة مصر حلوان أوتوموتيف، وكيل سيارات بيستيون في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات بستيون في مصر.

وشهدت القائمة تخفيض أسعار السيارة بستيون B70 S بدايةً من اليوم بجينع فئاتها المتوافرة في السوق المحلية.

وبحسب بيان صادر عن شركة مصر حلوان فإن تخفيض سعر السيارة بستيون B70 S جاء رغم ثبات الأسعار منذ شهر ديسمبر الماضي وعدم زيادتها خلال الأشهر الماضية.

وأكدت الشركة أن تسليم السيارة بستيون B70 S للعملاء فوري، ودون أوفر برايس.

تنتمي B70 S لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي السيارة بتصميم فاستباك، وتتميز بتصميم عصري، حيث تحمل خطوطًا انسيابية في الواجهة الأمامية والجانبين والخلفية، بالإضافة إلى عناصر ديناميكية تبرز جماليتها الخارجية.



تقدم السيارة B70 S بمجموعة متنوعة من الألوان الخارجية: الفضي، الأحمر، الأبيض، والأسود، وتقدم بجنوط قياس 18 و19 بوصة حسب الفئة.

أبعاد السيارة B70 S من بستيون

الطول 4555 ملم العرض 1850 ملم الارتفاع 1515 ملم قاعدة العجلات 2750 ملم الوزن الفارغ 1500 – 1535 كجم

المواصفات الفنية والمحرك والآداء

نوع المحرك بنزين تيربو السعة 1.5 لتر الأسطوانات 4 سلندر القوة 168 حصان العزم 258 نيوتن متر نوع ناقل الحركة دبل كلتش DCT سرعات ناقل الحركة 7 سرعات نظام الدفع أمامي FWD نظام التوجيه كهربائي خزان الوقود 50 لتر نوع الوقود بنزين 95 اقتصاد الوقود 17 كلم/لتر السرعة القصوى 190 كلم/س

مواصفات الأمان في B70 S

تزخر السيارة بستيون B70 S بالعديد من تجهيزات الأمان المتقدمة أبرزها:



مثبت سرعة مثبت سرعة متكيف رادار ACC فرامل الطواريء الذاتية AEB مانع الانزلاق TCS ثبات إلكتروني ESP حساسات أمامية حساسات خلفية كاميرا خلفية كاميرا 360 تحذير الاصطدام الامامي FCW تحذير مغادرة المسار LDWS البقاء في المسار LKAS مراقبة ضغط الإطارات TPMS مساعد نزول المنحدرات HDC تشغيل بضغطة زر EPB اوتو بارك APA توقف مؤقت اوتو هولد شاشة وسائط شاشة عدادات رقمية صندوق خلفي كهربائي نظام الكشف عن النقاط العمياء

التجهيزات الخارجية

التجهيزات الحالة الإضاءة الأمامية LED الإضاءة الخلفية LED مقاس الجنط 19 بوصة مرايا تطوى كهربائيا ✓ مساحات زجاج خلفي ✓ انظمة التعليق الامامية ماكفرسون – مستقل انظمة التعليق الخلفية متعدد الوصلات مساحة الشنطة 440 لتر

مميزات السيارة بستيون B70 S

الميزات الحالة المكيف أوتوماتيك ثنائي التحكم فتحة تكييف خلفية ✓ منفذ 12 فولت ✓ ISOFIX ✓ فلتر الغبار ✓ الوسائد الهوائية 6 المقود متعدد الوظائف من الجلد عدد المقاعد 5 نوع المواد جلد سماعات 6 شاحن لاسلكي ✓ فتحة سقف بانوراما مصابيح إيقاعية LED خلفية ✓ مقعد السائق والراكب الأمامي تعديل كهربائي/يدوي ذاكرة تخزين لمقعد السائق ✓ شاشة التحكم بالتكييف 7 بوصة تعمل باللمس التحكم في البلوتوث والهاتف ✓ قفل الباب الخلفي لحماية الأطفال ✓ نظام منع انغلاق المكابح ✓ التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح ✓ نظام التحكم في الجر ✓ مساعد القيادة في الإزدحام المروري ✓ المساعدة على اختيار تغيير المسار ✓ مكابح الوقوف الإلكترونية ✓ فرملة Auto Hold التلقائية أثناء الوقوف ✓ نظام تنبيه حد السرعة الذكي ✓ حامل أمتعة (روف راك) ✓ إضاءة ترحيبية للسائق ✓ طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40 ✓ مداخل USB وتايب وطاقة ✓ إضاءة محيطية في الأربع أبواب ✓



مميزات سيارة بستيون B70 S

الميزات الحالة المكيف أوتوماتيك ثنائي التحكم تبريد المقاعد ✓ فتحة تكييف خلفية ✓ منفذ 12 فولت ✓ ISOFIX ✓ فلتر الغبار ✓ الوسائد الهوائية 6 المقود متعدد الوظائف من الجلد عدد المقاعد 5 نوع المواد جلد سماعات 6 شاحن لاسلكي ✓ فتحة سقف بانوراما مصابيح إيقاعية LED خلفية ✓ مقعد جلد للسائق قابل للتعديل كهربائيا ✓ مقعد جلد للراكب الأمامي قابل للتعديل يدويا ✓ ذاكرة تخزين لمقعد السائق ✓ شاشة 7 بوصة تعمل باللمس للتحكم بالتكييف ✓ التحكم في البلوتوث والهاتف ✓ قفل الباب الخلفي لحماية الأطفال ✓ نظام منع انغلاق المكابح ✓ التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح ✓ نظام التحكم في الجر ✓ مساعد القيادة في الإزدحام المروري ✓ المساعدة على اختيار تغيير المسار ✓ مكابح الوقوف الإلكترونية ✓ Auto Hold الفرملة التلقائية أثناء الوقوف ✓ نظام تنبيه حد السرعة الذكي ✓ حامل أمتعة (روف راك) ✓ إضاءة ترحيبية للسائق ✓ طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40 ✓ مداخل USB وت

أسعار بستيون B70 S الجديدة