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انخفاض أسعار السيارة بيستون B70 S بدايةً من اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة مصر حلوان أوتوموتيف، وكيل سيارات بيستيون في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات بستيون في مصر.

 

وشهدت القائمة تخفيض أسعار السيارة بستيون B70 S بدايةً من اليوم بجينع فئاتها المتوافرة في السوق المحلية.

 

وبحسب بيان صادر عن شركة مصر حلوان فإن  تخفيض سعر السيارة بستيون B70 S جاء رغم ثبات الأسعار منذ شهر ديسمبر الماضي وعدم زيادتها خلال الأشهر الماضية.

 

وأكدت الشركة أن تسليم السيارة بستيون B70 S  للعملاء فوري، ودون أوفر برايس.

 

تنتمي B70 S لفئة السيارات متعددة الاستخدامات، وتأتي السيارة بتصميم فاستباك، وتتميز بتصميم عصري، حيث تحمل خطوطًا انسيابية في الواجهة الأمامية والجانبين والخلفية، بالإضافة إلى عناصر ديناميكية تبرز جماليتها الخارجية.


تقدم السيارة B70 S بمجموعة متنوعة من الألوان الخارجية: الفضي، الأحمر، الأبيض، والأسود، وتقدم بجنوط قياس 18 و19 بوصة حسب الفئة.

 

 

أبعاد السيارة B70 S من بستيون

 

الطول 4555 ملم
العرض 1850 ملم
الارتفاع 1515 ملم
قاعدة العجلات 2750 ملم
الوزن الفارغ 1500 – 1535 كجم

 

المواصفات الفنية والمحرك والآداء

 

نوع المحرك بنزين تيربو
السعة 1.5 لتر
الأسطوانات 4 سلندر
القوة 168 حصان
العزم 258 نيوتن متر
نوع ناقل الحركة دبل كلتش DCT
سرعات ناقل الحركة 7 سرعات
نظام الدفع أمامي FWD
نظام التوجيه كهربائي
خزان الوقود 50 لتر
نوع الوقود بنزين 95
اقتصاد الوقود 17 كلم/لتر
السرعة القصوى 190 كلم/س

مواصفات الأمان في B70 S

 

تزخر السيارة بستيون B70 S بالعديد من تجهيزات الأمان المتقدمة أبرزها:
 

مثبت سرعة
مثبت سرعة متكيف رادار ACC
فرامل الطواريء الذاتية AEB
مانع الانزلاق TCS
ثبات إلكتروني ESP
حساسات أمامية
حساسات خلفية
كاميرا خلفية
كاميرا 360
تحذير الاصطدام الامامي FCW
تحذير مغادرة المسار LDWS
البقاء في المسار LKAS
مراقبة ضغط الإطارات TPMS
مساعد نزول المنحدرات HDC
تشغيل بضغطة زر
 EPB
اوتو بارك APA
توقف مؤقت اوتو هولد
شاشة وسائط
شاشة عدادات رقمية
صندوق خلفي كهربائي
نظام الكشف عن النقاط العمياء

 

التجهيزات الخارجية

 

التجهيزات الحالة
الإضاءة الأمامية LED
الإضاءة الخلفية LED
مقاس الجنط 19 بوصة
مرايا تطوى كهربائيا
مساحات زجاج خلفي
انظمة التعليق الامامية ماكفرسون – مستقل
انظمة التعليق الخلفية متعدد الوصلات
مساحة الشنطة 440 لتر

 

مميزات السيارة بستيون B70 S

 

الميزات الحالة
المكيف أوتوماتيك ثنائي التحكم
فتحة تكييف خلفية
منفذ 12 فولت
ISOFIX
فلتر الغبار
الوسائد الهوائية 6
المقود متعدد الوظائف من الجلد
عدد المقاعد 5
نوع المواد جلد
سماعات 6
شاحن لاسلكي
فتحة سقف بانوراما
مصابيح إيقاعية LED خلفية
مقعد السائق والراكب الأمامي تعديل كهربائي/يدوي
ذاكرة تخزين لمقعد السائق
شاشة التحكم بالتكييف 7 بوصة تعمل باللمس
التحكم في البلوتوث والهاتف
قفل الباب الخلفي لحماية الأطفال
نظام منع انغلاق المكابح
التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح
نظام التحكم في الجر
مساعد القيادة في الإزدحام المروري
المساعدة على اختيار تغيير المسار
مكابح الوقوف الإلكترونية
فرملة Auto Hold التلقائية أثناء الوقوف
نظام تنبيه حد السرعة الذكي
حامل أمتعة (روف راك)
إضاءة ترحيبية للسائق
طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40
مداخل USB وتايب وطاقة
إضاءة محيطية في الأربع أبواب


مميزات سيارة بستيون B70 S

 

الميزات الحالة
المكيف أوتوماتيك ثنائي التحكم
تبريد المقاعد
فتحة تكييف خلفية
منفذ 12 فولت
ISOFIX
فلتر الغبار
الوسائد الهوائية 6
المقود متعدد الوظائف من الجلد
عدد المقاعد 5
نوع المواد جلد
سماعات 6
شاحن لاسلكي
فتحة سقف بانوراما
مصابيح إيقاعية LED خلفية
مقعد جلد للسائق قابل للتعديل كهربائيا
مقعد جلد للراكب الأمامي قابل للتعديل يدويا
ذاكرة تخزين لمقعد السائق
شاشة 7 بوصة تعمل باللمس للتحكم بالتكييف
التحكم في البلوتوث والهاتف
قفل الباب الخلفي لحماية الأطفال
نظام منع انغلاق المكابح
التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح
نظام التحكم في الجر
مساعد القيادة في الإزدحام المروري
المساعدة على اختيار تغيير المسار
مكابح الوقوف الإلكترونية
Auto Hold الفرملة التلقائية أثناء الوقوف
نظام تنبيه حد السرعة الذكي
حامل أمتعة (روف راك)
إضاءة ترحيبية للسائق
طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40
مداخل USB وت  

 

أسعار بستيون B70 S الجديدة

 

الفئة السعر
Deluxe 1,325,000
Premium 1,385,000
Limousine 1,455,000
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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