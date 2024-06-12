"تبدأ من 2 مليون و300 ألف جنيه".. سيارات إكس بينج الكهربائية تنطلق بمصر

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت شركة "راية أوتو"، التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، سيارات إكس بينج XPENG P7 sedan و XPENG G9 SUV في مصر وإفريقيا لأول مرة، بعدما أصبحت الوكيل الحصري لشركة إكس بينج XPENG الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية.

جاء تدشين علامة XPENG إكس بينج خلال مؤتمر صحفي أقيم بالمتحف المصري الكبير، ويهدف دخول شركة راية أوتو لأول مرة في قطاع السيارات في مصر وأفريقيا إلى تحقيق تحول نوعي في هذه الصناعة كونها أول مستورد للسيارات الكهربائية النقية في مصر، وكجزء من التزامها بدعم الاستدامة وحماية البيئة وحرصها على تعزيز تواجدها في السوق.

XPENG

وتقدم XPENG EGYPT إكس بينج مصر خطة ضمان حصرية لمدة 8 سنوات أو عند الوصول إلى 160,000 كيلومتر للبطارية ومجموعة نقل الحركة، مع ضمان أساسي ممتد لمدة 5 سنوات أو 120,000 كيلومتر، وهو ما يؤكد التزام راية أوتو وXPENG بتقديم سيارات ذات جودة لا مثيل لها تعمل على تلبية كافة متطلبات العملاء. كما توفر راية أوتو خدمة مجانية غير محدودة للمساعدة على الطريق (RSA) لمدة 5 سنوات وتسجيل أولي مجاني لمدة عام لجميع عملاء XPENG إكس بينج في مصر.

وتتميز سيارات XPENG إكس بينج بمواصفاتها الأوروبية الفريدة بفضل التكنولوجيا المتطورة والتصميم الحديث والميزات المخصصة التي تقدمها. وتوفر نطاق WLTP والذي يتراوح من 475 إلى 600 كيلومتر بشحنة واحدة، وهو ما يُعد ميزة مثالية لمحبي السفر لمسافات طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح قدرتها على الشحن السريع (DC) بما يصل إلى 80% خلال 25 دقيقة، وهو ما يميزها عن السيارات الكهربائية الأخرى في السوق المصري.

كما توفر سيارات XPENG إكس بينج للسائقين القدرة على ربط هواتفهم الذكية بسهولة للحصول على تجربة قيادة محسنة في MY24 من خلال تقنية Apple CarPlay المدمجة، إلى جانب تقديم خدمات تركيب الشاحن المنزلي بكل سهولة، بالإضافة إلى وجود مراكز خدمة معتمدة في كل من شرق وغرب القاهرة. وتخطط راية أوتو لإفتتاح صالتين عرض بحلول نهاية العام الجاري، حيث بدأت إحداهما بالفعل في استقبال العملاء بمدينة الشيخ زايد.

أعرب مدحت خليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن سعادته بدخول راية القابضة قطاع السيارات لأول مرة من خلال شركة راية أوتو، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مثمرة للشركة في توسيع نطاق أعمالها وتقديم خدمات جديدة للعملاء في مصر. وأضاف: "نفخر بالتعاون مع شركة XPENG إكس بينج الرائدة واختيارنا كشريك حصري لسياراتها في مصر."

من جانبه قال براين جو نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس XPENG :"نؤمن بإمكانيات النمو الهائلة التي يتمتع بها سوق السيارات الكهربائية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ونلتزم بتقديم أفضل المركبات الكهربائية وأكثرها تقدمًا لعملائنا في هذه المنطقة". وأضاف: "تعتمد شركة XPeng على أفضل التقنيات الحديثة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، مما يجعلها من أكثر السيارات الكهربائية تقدمًا من حيث الأمان، والرفاهية، والأداء بفضل تصنيعها وفقًا للمعايير العالمية التي تضمن الجودة العالية والموثوقية الممتازة".

وصرح محمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة راية أوتو: "يعد الاتجاه نحو استخدام السيارات الكهربائية في مصر خطوة ضرورية لتقليل انبعاثات الكربون وخلق بيئة صحية أفضل للأجيال المقبلة. وأضاف: "من خلال تقديم سيارات XPENG كحلول حديثة وفعالة مقارنة بالسيارات التقليدية، سيساهم ذلك في تغيير مشهد النقل في مصر بشكل إيجابي، لنصبح على أعتاب مُستقبل واعد للنقل المستدام. نملك خطة طموحة لتقديم مجموعة متنوعة من سيارات XPENG في السوق المصري مدعومة بكافة خدمات ما بعد البيع والصيانة وبمعايير جودة قياسية تتيح للعملاء تجربة استثنائية".

وعبر وانغ كى، المدير العام لمنطقة XPENG MEA ، عن فخره بإطلاق السيارة XPENG في مصر. وقال: "نعتقد أن السوق المصري يلعب دوراً مهماً في توسيع وجودنا في المنطقة، ونحن متحمسون لتقديم تكنولوجيا السيارات الكهربائية المبتكرة والمستدامة للمستهلكين في مصر ونتطلع إلى تحقيق نجاح كبير في هذا السوق الحيوي".

أسعار إكس بينج الكهربائية

وتبدأ أسعار سيارات XPENG P7 الجديدة من 2.300.000 جنيه، بينما تبدأ أسعار XPENG G9 من 2.850.000 جنيه.