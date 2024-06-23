شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة.. توقعات طقس مكة المكرمة اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة وأتربة مثارة اليوم الأحد، على أجزاء من مكة المكرمة.

ولفت إلى أن الحالة يصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 40 - 49 كم/ ساعة، وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج.

طقس مكة المكرمة وتشمل الحالة، جدة ورابغ، والكامل، وخليص، والخرمة، والموية، وتربة، ورنية، والشعيبة، والقنفذة والليث.

وذكر أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء.