مرسيدس تطرح إصداراً خاصاً بمحرك جبار "يقتصر إنتاجه على 100 نسخة فقط"

ياسر رشاد - القاهرة - في مفاجأة لعشاق علامة مرسيدس كشفت الشركة الألمانية عن إصداراً خاصاً MANUFAKTUR Golden Coast من السيارة AMG SL 63 4Matic+ إذ يعد من النسخ المميزة للسيارة. ومن المنتظر أن يقتصر إنتاج الإصدار الجديد من السيارة AMG SL 63 4Matic+على 100 نسخة فقط.

ووفقاً لبيان صادر عن "مرسيدس"، فإن الإصدار الخاص MANUFAKTUR Golden Coast من السيارة AMG SL 63 4Matic+، يتميز من خلال لون الطلاء الذهبي MANUFAKTUR kalaharigold magno على الجسم الخارجي وكذلك في المقصورة الداخلية.



تتوج هذه الملامح الفخمة بشكل جديد لعجلات AMG المسبوكة من الألومنيوم قياس 21 بوصة، مع سروج المكابح باللون الأسود وشعار AMG باللون الأبيض.

وتتمتع السيارة AMG SL 63 4Matic+ ببعض المكونات الحصرية مثل العناصر التصميمية المطلية باللون الأسود شديد اللمعان على المشتت الأمامي وأغطية المرايا الخارجية مع عناصر الكروم باللون الأسود مثل مخارج مجموعة العادم. وتضم باقة العناصر الأيروديناميكية طاقم الناشر.

وتتبنى السيارة مرسيدس AMG SL 63 4Matic+ مفهوم الدمج بين الراحة والفخامة على كل جزء من أجزاء المقصورة الداخلية؛ فبجانب اللون النبيل تقدم السيارة مقاعد AMG مع تجهيزات من الجلد الفاخر مثل جلد نابا باللون الأسود.

كما تمتاز مرسيدس السيارة AMG SL 63 4Matic+ بتصاميم خاصة وخيوط حياكة باللون الذهبي، فضلا عن مقود AMG Performance الخاص، وشعارات ِAMG وملصق نسخة MANUFAKTUR Golden Coast على الكونسول الأوسط.

محرك جبار

وعلى صعيد الدفع، يعتمد الإصدار الخاص من مرسيدس السيارة AMG SL 63 4Matic+على سواعد محرك تربو مزدوج V8 بقوة 585 حصان.

كانت السوق المصرية قد استقبلت أغلب سيارات مرسيدس الكهربائية بشكل رسمي خلال 2023، وبدأت الشركة بتقديم EQS الأفخم ثم تلا ذلك طرح بقية التشكيلة التي تبدأ من موديلات الكروس أوفر تحت المدمجة وصولاً للسيدان والـSUV كبير الحجم.

تتجه «مرسيدس بنز» كسائر شركات السيارات على مستوى العالم نحو التقنيات الكهربائية بهدف تخفيض الانبعاثت الكربونية، إذ أكدت تقديم نسخة كهربائية بالكامل من كل موديل تقدمه في تشكيلتها بحلول 2025 على أن تتحول بالكامل نحو السيارات عديمة الانبعاثات خلال 2030.