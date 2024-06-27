كوريا الشمالية ترسل 200 بالون محملًا بالقمامة لجارتها الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر كوريا الشمالية في إرسال البالونات العملاقة المحملة بالقمامة لجارتها الجنوبية، حيث قالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية اليوم الخميس الموافق 27 يونيو أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 180 بالونا مليئا بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية طوال الليل.

ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، أن إطلاق البالونات أمس يعتبر الثالث على التوالي هذا الأسبوع.

ولفتت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية أرسلتها للصحفيين إلى إن حوالي 70 بالونا، يحمل معظمها قطعا صغيرة من الورق، هبط معظمها في سيئول والجزء الشمالي من إقليم غيونغغي المحيط بالعاصمة.

وذكرت أنه حتى الساعة التاسعة صباحا، لم تكن هناك بالونات تحلق في الهواء، في حين أشار تحليل القمامة المستردة حتى الآن إلى أنها لا تحتوي على مواد ضارة.

يذكر أنه منذ 28 مايو، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات على مدى 7 مرات في خطوة للمعاملة بالمثل ضد المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي أرسلها منشقون كوريون شماليون ونشطاء في الجنوب.

وردا على حملة البالونات المحملة بالقمامة، قامت كوريا الجنوبية لفترة وجيزة ببث مناهض لبيونغ يانغ عبر مكبرات الصوت التي تم تركيبها على المناطق الحدودية في 9 يونيو للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها تظل مستعدة لتشغيل مكبرات الصوت في أي وقت، محذرة من أن هذه الخطوة ستعتمد على تصرفات الشمال، بينما أعربت كوريا الشمالية عن غضبها من الحملات الدعائية وسط مخاوف من أن تدفق المعلومات الخارجية قد يشكل تهديدا لزعيمها كيم جونغ-أون والنظام الحاكم.