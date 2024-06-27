غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بحي الشجاعية شرق مدينة غزة .."تفاصيل"

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مراسل قناة روسيا اليوم بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية استهدفت منزلاً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأوضحت القناة أن الغارة أسفرت عن تدمير المنزل وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة.

وذكرت مصادر محلية أن القصف أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، حيث هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الحادث لإجلاء المصابين والبحث عن ناجين تحت الأنقاض. وأشارت المصادر إلى أن الغارة تسببت في حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة.

وتأتي هذه الغارة في سياق التصعيد المستمر بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والذي يشهد تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار والقصف المستمر.

ودانت الفصائل الفلسطينية هذه الغارة، معتبرة إياها جزءاً من سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين.

من جانبها، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن الغارة جاءت رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، مؤكدة أنها تستهدف مواقع ومنازل تستخدمها الفصائل الفلسطينية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وتشهد الأوضاع في غزة توتراً متزايداً، وسط مخاوف من تصاعد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

مصادر إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة 17 آخرين خلال اقتحام الجيش مدينة ومخيم جنين الليلة الماضية

فيما نقلت صحف عبرية عن مصادر إسرائيلية ان ما حدث مساء امس تسبب فى مقتل جندي وإصابة 17 آخرين من قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامهم مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية الليلة الماضية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات العنيفة اندلعت بين القوات الإسرائيلية والمقاومين الفلسطينيين أثناء العملية، مما أسفر عن هذه الحصيلة من القتلى والجرحى.

وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي نفذ الاقتحام بهدف اعتقال مطلوبين أمنيّين، لكن العملية قوبلت بمقاومة شديدة من قبل السكان والمسلحين الفلسطينيين في المنطقة. وأفادت تقارير محلية أن الاشتباكات استمرت لساعات، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة، بينما تصدى المقاومون بالأسلحة النارية والعبوات الناسفة.

وأشار بيان للجيش الإسرائيلي إلى أن الجندي الذي قتل أصيب بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة، في حين أن الإصابات الأخرى تراوحت بين المتوسطة والخفيفة. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر فلسطينية أن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن إصابات بين صفوف المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات.

يُذكر أن مدينة ومخيم جنين يشهدان تصاعداً في التوترات والاشتباكات المتكررة بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة ويثير مخاوف من تصاعد العنف بشكل أكبر في المستقبل القريب.