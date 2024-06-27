الأهلي يرشح إمام عاشور للحملة الترويجية لبطولة "الأفروأسيوية"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي رشح إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر للظهور ضمن الحملة الترويجية لبطولة كأس الافروأسيوية أمام فريق العين الإماراتي في الفترة المقبلة.

وأضاف الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":” إمام عاشور من المقرر أن يظهر ضمن الحملة الدعائية لبطولة كأس الافروأسيوية مع النجم سفيان رحيمي لاعب فريق العين الإماراتي".

وتابع :" من المقرر أن يحصل نجم النادي الأهلي على ٥٠ ألف دولار في الفترة المقبلة بعد عودة البطولة من جديد عقب توقفها “.