عصائر بلا ترخيص في الرياض وأغذية مستوردة فاسدة بالشرقية

ضبط وتحريز
من أبرز الضبطيات التي تمت كانت لمنشأة غذائية في الرياض تمارس تصنيع وإنتاج العصائر الطازجة داخل مستودع غير مرخص، ولا يوجد لوحة خارجية عليه مع تدني مستوى النظافة، كما تم رصد مواد أولية منتهية التصنيع، وعمال حاضرين أثناء الزيارة التفتيشية لا يملكون شهادات صحية، وعلى إثر تلك المخالفات تم إغلاق وتغريم المنشأة وضبط وتحريز جميع المنتجات.
إجراءات نظامية
في المنطقة الشرقية ورد بلاغ لـ«الهيئة» عن شقة سكنية تستخدم مستودعًا لمواد غذائية مستوردة بطريقة غير نظامية، وبعد التثبت من مخالفة التخزين تم طلب إذن النيابة العامة لتفتيش المسكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وعُثر داخل الشقة على منتجات غذائية بعضها منتهي الصلاحية، وعليه تم إتلاف المنتجات المخالفة واستدعاء المالك وسماع أقواله، وتسليم الموقع للبلدية المعنية واستكمال الإجراءات النظامية.
وبالتعاون مع أحد أصحاب المطابع في منطقة عسير، تم ضبط ممارس صحي «مقيم» يعمل في إحدى الصيدليات لقيامه بالغش التجاري في مستحضر صيدلاني، حيث ورد طلب بطباعة أغلفة للمستحضر، وبعد التقصي والتنسيق مع الجهات الأمنية تم ضبط وحجز 4000 عبوة غلاف خارجي، واستدعاء المقيم ومالك الصيدليات وسماع أقوالهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
غش التجاري
ينعكس أثر هذه الجولات والضبطيات على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية، وحماية السوق والمستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة ومجهولة المصدر، ورفع التزام المنشآت الخاضعة لرقابة «الهيئة» بالأنظمة واللوائح والمواصفات والمتطلبات.
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