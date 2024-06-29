بأسعار تبدأ من 800 ألف جنيه.. سيارات بايك تصل رسمياً إلى مصر

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل سوق السيارات في مصر أول دفعة من سيارات بايك، بعدما تم إطلاق العلامة مع وكيلها الرسمي شركة ألكان أوتو.

بايك U5 Plus

وتعد السيارة السيدان بايك U5 Plus هي أرخص سيارات علامة بايك في السوق المصرية، وتقدم U5 Plus بفئتين من التجهيزات هما Highline وTopline تبدأ من 800 ألف جنيه.

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية في السطور مواصفات وأسعار السيارة بايك U5 Plus الجديدة.



وتأتي السيارة بايك U5 Plus السيدان بتصميم خارجي متطور مع مصابيح أمامية ليد وخلفية ليد وفتحة سقف كهربائية وجنوط رياضية 17 بوصة. كما زودت في الداخل بمقصورة رحبة مزودة بميزة الاضاءة المحيطية مع كراسي رياضية مريحة وشاشة تحكم مقاس 12.3 بوصة وناقل حركة CVT.

بايك U5 Plus

وتعتمد السيارة بايك U5 Plus على تصميم ديناميكي لمزيد من توفير الثبات وتقليل استهلاك الوقود , فيما تتوفر السيارة بجسم قوي شديد التحمل. ويبلغ طول السيارة 4660 مم وعرضها 1820 مم وارتفاعها 1480 مم. كما تأتي بقاعدة عجلات بطول 2670 مم وخلوص أرضي 155 مم ووزن السيارة يبلغ 1630 كجم للوزن الاجمالي مع استيعاب السيارة 5 مقاعد مع سعة تخزينية 430 لتر للصندوق الخلفي.



وزودت السيارة بايك U5 Plus السيدان بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT . كما يتوفر لها خزان وقود 48 لتر ونظام جر أمامي وتعليق ماكفرسون أمامي وH Torsion Beam خلفي مع فرامل أمامية مهواة وخلفية قرصية صلبة.

بايك U5 Plus



ويتوفر للسيارة U5 Plus نظام توجيه كهربائي وفرامل ABS وEBD مع مساعد فرامل ونظام تحكم في الثبات ESC ومضاد للانزلاق TCS وفرامل يد الكترونية. كما تتميز بتعليق تلقائي لمكابح اليد الالكترونية أوتوهولد وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية للسائق والراكب وتذكير حزام الامان وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي بدون مفتاح ورادار ركن خلفي ومثبت سرعة وانذار ضد السرقة ومراقبة ضغط الاطارات وكاميرا خلفية وصورة بانورامية 360 درجة وكشف الأجسام المتحركة ومراقبة الزوايا العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد هوائية جانبية.



وتقدم U5 Plus بمرايا خارجية بطي كهربائي وتحكم كهربائي وزجاج كهربائي يخفض بزر واحد وغطاء للمحرك ومرايا خارجية بسخانات وفتحة سقف. كما يتوفر للمقصورة عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف وشاشة 7 بوصة ومرآة داخلية مضادة للابهار ومخرج USB خلفي. كما يتوفر مقعد خلفي قابل للطي وتعديل مقعد الراكب والسائق يدوي وفرش مقاعد جلدي. كما تتاح شاشة ترفيه 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث.

أسعار السيارة بايك U5 Plus السيدان

أول فئة من السيارة بايك U5 Plus تقدم بـ 799.900 ألف جنيه.



ثاني فئة من السيارة بايك U5 Plus تقدم بسعر 899.900 ألف جنيه.