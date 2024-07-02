تأهب أمريكي في أوروبا لمواجهة تهديد إرهابي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت القواعد الأمريكية في أوروبا، بما في ذلك تلك التي في ألمانيا، في حالة تأهب قصوى بسبب مخاوف من احتمال حدوث هجمات إرهابية.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت عن التأهب الأمني من ثاني أعلى مستوى في القواعد الأمريكية، نقلا عن اثنين من المسؤولين الحكوميين لم تكشف عن هويتهما.

ويطبق هذا المستوى الأمني، المعروف باسم «حماية شريط تشارلي»، عندما يتلقى البنتاجون معلومات استخباراتية موثوقة عن هجوم إرهابي محتمل.

ونقلت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية عن مسؤول دفاعي قوله: «هناك معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى هجوم ضد قواعد أمريكية خلال الأسبوع المقبل.