فرار 18 سجينا في كشمير الباكستانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤولون أمس فرار ما لا يقل عن 18 مدانا، بعضهم صدر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة، من سجن في الجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير، وذلك بعد تغلبهم على الحراس باستخدام مسدس. وقال رياض موغال رئيس الشرطة المحلية في بلدة راوالاكوت لوكالة الأنباء الألمانية إن مدانا واحدا على الأقل من الفارين قتل عندما أطلق الحراس النار عليهم. وأضاف أن فرقا شرطية عدة تقوم بمداهمات في الغابات الكثيفة والجبال من أجل إلقاء القبض على المدانين، ولم يقل موغال ما إذا كان من بين الفارين مدانون بتهم تتعلق بالإرهاب.

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