"الجمارك" تنفي و"شعبة السيارات" تؤكد.. جدل حول توقف التسجيل المسبق للشحنات ACID

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من الجدل تصدرت المشهد في سوق السيارات خلال الشهرين الماضيين، بسبب تعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات ACID مؤخراً وذلك بحسب العديد من وكلاء وموزعي وتجار السيارات.

ورغم التأكيد المستمر من العاملين في قطاع السيارات على توقف نظام التسجيل المسبق للشحنات ACID لأكثر من شهر ونصف، إلا أن المرصد الإعلامي الجمركي نفى الأمر في أول رد رسمي مؤكداً أنه تابع بمزيد من الاهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بما يخالف الحقيقة والواقع جملة وتفصيلا، مشددا على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» مستقرة تماما وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف «السيستم» كما ادعى البعض.

وأضاف المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، لافتًا إلى أن هناك بضائع بـ 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ 3.4 مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ 5.4 مليار دولار، وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بنحو 364 مليون دولار.

وأشار المرصد الإعلامي الجمركي، إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة فى ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما تلاحظ أن البعض يسجل فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات «ACID» أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.

ويعرف نظام "ACID Number" بأنه جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديد من الموانئ المصرية.

من جانبه فسر المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، عودة الأوفر برايس على بعض الطرازات نتيجة نقص المعروض في ظل استمرار توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات والمعروف باسم ACID NUMBER منذ شهر ونصف.

وقال "أبوالمجد"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الخليج 365 الإلكترونية"، إن توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات مع عدم الإعلان عن موعد محدد لعودته مرة أخرى، دفع البعض لفرض زيادات سعرية على الموديلات التي تتوافر بكميات محدودة حالياً، خاصةً أن الأمر يشمل استيراد كافة أنواع السيارات بما في ذلك المعاقين والاستيراد الشخصي.

وصرح "أبوالمجد"، بأن سوق السيارات المصري يعيش فترة صعبة وحرجة للغاية نتيجة توقف نافذة التسجيل الخاصة باستيراد السيارات "ACID Number".

ارتفاع أسعار السيارات في مصر

وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، ارتفاعاً كبيراً في أسعار السيارات واشتعال الأوفر برايس، حال استمرار توقف منظومة الاستيراد.