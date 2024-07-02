شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات مرتقبة على أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للنقل، تعديل سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، بهدف تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة ورفع كفاءة التشغيل، ودعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام.

وأوضحت الهيئة عبر منصة ”استطلاع“، أن منهجية اعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة، تتضمن منهجية "المراجعة والموافقة، حيث تقوم الهيئة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور، ويعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأجور المقترحة من قبل الهيئة.

آلية لتحديد الأجور



وألزمت الهيئة المنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق، وتقوم الهيئة بدراسة واعتماد الآلية.

واشترطت على المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، بإتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها - عند تحديثها - للمستفيدين من الخدمة.