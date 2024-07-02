شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للتأمين» توقع عقدا لتقديم خدمات لمنسوبي «حديد» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني أنها استلمت تعميد من الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بتاريخ 01/07/2024م لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لمنسوبيها.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد الإجمالية تزيد عن 5% من أقساط الشركة التأمينية لآخر قوائم مالية سنوية منشورة 2023.
وأضافت أن العقد يتضمن تقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) وأفراد عائلاتهم وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لمدة سنة، وذلك اعتباراً من 05-07-2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد الإجمالية تزيد عن 5% من أقساط الشركة التأمينية لآخر قوائم مالية سنوية منشورة 2023.
وأضافت أن العقد يتضمن تقديم خدمات التأمين الصحي لمنسوبي الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) وأفراد عائلاتهم وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لمدة سنة، وذلك اعتباراً من 05-07-2024م.