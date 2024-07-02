النمسا وتركيا في مواجهة قوية في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، مواجهة قوية مساء اليوم بين منتخبي النمسا وتركيا مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ملعب ريد بول أرينا، ضمن مباريات دور الـ 16.

ويعد منتخب النمسا من الأحصنة السوداء على مستوى الكرة الأوروبية والعالمية في السنوات الأخيرة لكونه يمتلك مجموعة من نجوم الكرة.

وصعد منتخب النمسا من دور المجموعات كمتصدر لمجموعته التي ضمت منتخبات مرشحة للقب وهم فرنسا وهولندا بجانب بولندا.

وفاز منتخب النمسا على هولندا وبولندا، والهزيمة في الجولة الأولى من فرنسا بهدف مقابل لاشيء وفي المقابل، تأهل منتخب تركيا إلى ثمن النهائي كوصيف للمجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن البرتغال المتصدر بعدما فاز على التشيك وجورجيا

ويضع منتخب تركيا في الحسبان المواجهة الأخيرة أمام النمسا والتي خسرها بنتيجة قاسية بسداسية مقابل هدف في شهر مارس الماضي.

موعد مباراة النمسا وتركيا

وتنطلق مباراة النمسا وتركيا، في يورو 2024، تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «ريد بول أرينا» وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة يورو 2024، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة النمسا وتركيا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق عصام الشوالي.