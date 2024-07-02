شكرا لقرائتكم خبر عن 17 يوليو.. بدء توزيع الأرباح على مساهمي «بوبا العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بوبا العربية البدء في توزيع الأرباح للمساهمين في تاريخ 1446/01/11هـ الموافق 2024/07/17م.

وكانت شركة بوبا العربية قد نشرت على موقع تداول في 2024/05/28 توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام المالي 2023م، والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2024/06/30م والتي تم الإعلان عن نتائج اجتماعها على موقع تداول في 2024/07/01م.

