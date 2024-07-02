شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 20 فريقًا.. انطلاق مسابقة برنامج "فورمولا 1" في المدراس والان نبدء بالتفاصيل



ومن المقرر أن يتأهل فيها ثلاثة فرق وطنية لتمثيل المملكة العربية

وتجمع المسابقة الوطنية 20 فريقًا تم تأهيلها من جملة 36 خاضت منافسات إقليمية على مستوى 6 مناطق من المملكة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 270 طالبًا وبقيادة أكثر من 38 مدربًا محليا ودوليًا خضعوا لتدريبات مكثفة لتصميم نماذج سيارات تحاكي سيارات الفورمولا1، والتي تهدف إلى تنمية الوعي بمختلف أنواع العلوم والتقنية والرياضيات وفق معايير تعليمية وهندسية عالية الدقة، ضمن رحلة شاملة تقود إلى خيال علمي ومنافسة هادفة وصولًا إلى منتج نهائي يُعرض عالميًا. الدمام - شريف احمد - يستعد 120طالبًا من طلاب المملكة والذين يمثلون 20 فريقًا سعوديًا لخوض غمار المسابقة الوطنية لبرنامج فورمولا1® في المدراس في دورته الثالثة، والتي ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الفترة من 4 -13 يوليو 2024م بمقر المركز بالظهران، وذلك استعدادًا للتأهل للتصفيات النهائية.ومن المقرر أن يتأهل فيها ثلاثة فرق وطنية لتمثيل المملكة العربية السعودية في المنافسة الدولية التي ستقام في نوفمبر المقبل بمشاركة 40 دولة من مختلف دول العالم.وتجمع المسابقة الوطنية 20 فريقًا تم تأهيلها من جملة 36 خاضت منافسات إقليمية على مستوى 6 مناطق من المملكة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 270 طالبًا وبقيادة أكثر من 38 مدربًا محليا ودوليًا خضعوا لتدريبات مكثفة لتصميم نماذج سيارات تحاكي سيارات الفورمولا1، والتي تهدف إلى تنمية الوعي بمختلف أنواع العلوم والتقنية والرياضيات وفق معايير تعليمية وهندسية عالية الدقة، ضمن رحلة شاملة تقود إلى خيال علمي ومنافسة هادفة وصولًا إلى منتج نهائي يُعرض عالميًا.

ورش عمل وتجارب قيادة تفاعلية



وتشتمل المسابقة الوطنية على باقة من الفعاليات المتنوعة التي تقدم للزوار والطلاب، تمهيدًا لإعلان أسماء الفرق الـ 3 الفائزة في السادس من يوليو، منها معرض مخصص لأزياء سائقي فورمولا 1® حيث تُعرض في ممر يمتد من القاعة الكبرى إلى البلازا، وعمل فني آخر يقدم نسخة طبق الأصل لسيارة فورمولا 1® مصنوعة باستخدام 10,000 قارورة مياه ومواد معاد تدويرها، كما سيكون متاحًا للزوار تجربة أنواع فريدة من حفر الصيانة الخاصة بفورمولا 1®، سواء على أرض الواقع أو عبر الواقع الافتراضي، فيما يشارك الزوار في تصميم وصناعة أغلفة صناديق السيارات الخاصة بهم عبر ورشة عمل فنية يقدمها ضياء رمبو، فيما تقدم فرصة تجربة القيادة التفاعلية للزوار والتنافس باستخدام ثمانية أنماط محاكاة لفورمولا 1 ®.

حوارات ملهمة



وتناقش الجلسات الحوارية عددًا من الموضوعات المرتبطة بصناعة السيارات وتصميمها حيث يلتقي الزوار بمجموعة من المؤثرين في عالم فورمولا 1® ويستمعون لقصصهم الملهمة، حيث يحاور المذيع علي الغفيلي لاعبة التنس يارا الحقباني للحديث عن بدايتها وإنجازها المفضل في مسيرتها المهنية حتى الآن، وما تسعى لتحقيقه في المستقبل.

فيما يناقش سائق الراليات رائد أبو زنادة في جلسة (فن تصميم سيارة الفورمولا)، مراحل تطور تصميم سيارات الفورمولا ومواصفات سيارة الفورمولا السريعة ومدى تأثير التغير الجذري في القوانين الخاصة بسباقات الفورمولا علي تصميم السيارات في 2026م.

وتتناول ريما الجفالي في جلسة (أن تصبح سائقة سباقات: ما يعنيه اتباع شغفك ورسم مسارك الخاص)، دور المرأة في رياضة السيارات، فيما تناقش ريم العبود الفرص والدعم في جلسة (كسر الحواجز) كيف اتخذت أول خطوة لتحقيق أحلامها في أن تصبح سائقة سباقات، وأخيرا يتناول سائق السباقات عبدالعزيز الفضيلي في جلسة) رياضة السيارات تعزز حياتنا) مراحل تطور رؤية السعودية 2030 حول رياضة السيارات وميف يرى المستقبل المشرق مع رياضة السيارات.

