وكيل هيونداي يخطر موزعيه رسميًا بزيادة أسعار أكسنت RB موديل 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة يونداي في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات هيونداي المجمعة محلياً. وشهدت قائمة أسعار سيارات هيونداي المجمعة محلياً ارتفاعاً في أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2025.

وبلغ مقدار الزيادة الجديدة على السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 بقيمة 25 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2025

الفئة السعر القديم السعر الجديد GL 705 آلاف جنيهاً 730 ألف جنيه GL SR 735 760 GL DAB+ABS 770 795 GL DAB+ABS Plus 790 815 GL HL 825 850

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محلياً على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وزودت السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محلياً بدايةً من الفئة الأولى ببعض المواصفات والتجهيزات، من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتقدم السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محلياً بنظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتحتوى السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محلياً في فئتها الثانية على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

وزودت الفئة الثالثة من السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محلياً بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخليه مطلاء من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

وتأتي الفئة الرابعة من السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محلياً ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها فتحة سقف.