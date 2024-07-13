شركة ألمانية تطرح نسخة معدلة خارقة من سمارت 1 المنتظر طرحها بمصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة تعديلات السيارات الألمانية الشهيرة برابوس عن نسخة معدلة من السيارة الشهيرة سمارت 1. وبحسب المعلن فإن التعديلات الجديدة التي أجريت على السيارة سمارت 1، تجعلها الأسرع والأقوى على الإطلاق في عائلة سمارت.

تعتمد السيارة سمارت 1 على محرك كهربائي خلفي قوته 268 حصان وعزمه 343 نيوتن.متر وتصل لسرعة قصوى 180 كم/س بدعم من بطارية NCM من النيكل والكوبالت والمنجنيز سعتها 66 كيلوواط/الساعة توفر مدى سير بين 420 كم و440 كم في الشحنة الواحدة وفقاً للأرقام الرسمية.

منظومة القوة في سمارت 1

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة سمارت 1 من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9ر3 ثانية فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 180 كلم/س. أما مدى السير الكهربائي فيصل إلى 325 كلم.

وتأتي السيارة سمارت 1 الجديدة بنوابض رياضية ساعدت على خفض السيارة خماسية الأبواب بمقدار حوالي 35 ملم. وتتميز السيارة المعدلة من خلال العناصر الجديدة مثل الاسبويلر الأمامي والاسبويلر الخلفي وطاقم المئزر الخلفي.

سمارت 1

وقد ساهمت المكونات الجديدة للسيارة سمارت 1 بجانب التعديل التصميمي في رفع الخصائص الأيروديناميكية. ويتوفر للسيارة طاقم عجلات قياس 19 أو 21 بوصة باللون الأسود.

وتتزين المقصورة الداخلية للسيارة سمارت 1 بحليات خاصة وحصرية، مع شعارات برابوس وأشرطة الصعود المضاءة والدواسات المصنوعة من الألومنيوم والحصير الخاص في حيز الأمتعة مع شعارات باللون الأحمر لبرابوس.

جدير بالذكر أن سيارات سمارت من المنتظر انطلاقها رسمياً في مصر خلال الربع الثالث من 2024 مع وكيلها الجديد عز العرب ستار، حيث تقدم العلامة حالياً طرازين كهربائيين بالكامل، سمارت 1 وسمارت3.

كانت مجموعة عز العرب للسيارات، قد أبرمت في أبريل الماضي اتفاقية حصرية لتوزيع سيارات "Smart" الكهربائية وتقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في السوق المصري.

يذكر أن سمارت قدمت ما يزيد على 80.000 سيارة على مستوى العالم منذ إطلاق أول سيارة لها، وتستهدف الشركة خلال العام الحالي، تطوير المزيد من المنتجات والتكنولوجيا والخدمات والعمليات التجارية، مع الاستمرار في تحسين كفاءة العمل.