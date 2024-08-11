 قصي خولي يحذف منشورًا بعد هجوم واسع ويعتذر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدم الممثل السوري قصي خولي، أمس الجمعة، باعتذار من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حملة انتقاد واسعة تعرض لها، جراء منشور قام بحذفه لاحقًا.

وأثار خولي جدلًا واسعًا بعد منشور هاجم فيه بقوة منتقديه على مواقع التواصل والمنصات الإلكترونية، ووصفهم بـ”المندسّين”.

ويملك الممثل السوري الشهير، والبالغ من العمر 48 عامًا، أكثر من 5 ملايين متابع على صفحته الرسمية في إنستغرام، وأكثر من 850 ألف متابع على منصة إكس.

رسالة “إلى المتفذلكين على مواقع التواصل”

خولي كان قد وجه رسالة في منشوره المثير للجدل إلى “المتفذلكين على مواقع التواصل”، وإلى “‏الذين يدّعون الفهم والتحليل الدرامي، والمتابعة العميقة للإنتاج الدرامي الفني العربي، والأهم للذين يدّعون المحبة”، وفق ما كتب.

وأضاف: “اسمعوها كلمة مني، أنا قصي، وسأسمح لنفسي أن أقولها عن غيري من زملائي، حين تقومون بدفع فواتير منزلي، وحياتي، ومستلزماتي آخر الشهر، ‏تعالوا وتفلسفوا على طيبة قلبي وطيبة قلب زملائي فيما يتعلق بعملنا ونوعيته، وأين وكيف إلخ”. وفق تعبيره. لكن الخولي ترك في كلامه بعض النقاط وصفها الجمهور بالمعيبة وبأنها تغير سياق معاني كلماته.

وتابع: “كفاكم تعليقات فارغة وتقييمًا مجانيًا ونصائح مفذلكة تتعلق بما يجب أن نقدمه، ونوعيته، وماهيته، وكيفيته، ألخ..”. وأكمل: “يكفي أنه والحمد لله في تاريخي، أعمال وإنجازات محفورة في ذاكرة المشاهدين المحبين والمهتمين الحقيقيين، وليس المندسّين”.

وأضاف: “‏والشواهد على ما أقوله عن عملي وعمل غيري موجودة على الإنترنت. ‏لذلك، رجاء توقّفوا عن التقييم المجاني على قاعدة أنكم حريصون علينا ‏وعلى تاريخنا وإنجازاتنا، لن يخاف علينا أحد أكتر من خوفنا على أنفسنا”.

وختم خولي منشوره المثير للجدل بالقول: “كل الحب للصادق والوفي والمحب الحقيقي بينكم، ‏والباقي البعيدين عن هذه السمات المذكورة سابقًا ‏فرأيهم مثل… بعضها”، كما كتب.

قصي خولي يعتذر: “جل من لا يخطئ”

ويأتي منشور خولي بعد أيام من إعلانه عن اشتراكه في مسلسل درامي، من بطولته والممثلة المصرية نور غندور، وصفته وسائل إعلام بالعمل الكوميدي الخفيف خلال شهر رمضان المقبل، وقوبل ببعض الانتقادات على اختيارات خولي الأخيرة في الدراما، لاسيما أنه ساهم في العديد من المسلسلات الشهيرة والتي حظيت بشعبية واسعة في بداياته.

واتهم بعض الناشطين خولي بـ”النرجسية”، واعتبر آخرون أن النجم السوري بدأ يتخذ مسار انحداريًا في أعماله خلال السنوات الأخيرة، فيما دافع قسم ثالث عن ممثلهم المفضل وقالوا إن خولي تعرض لنقد حتى قبل أن يبدأ المسلسل بالعرض.

وبعد انتقادات واسعة على طريقة خولي في صياغة منشوره، وتلميحه بعبارات اعتبرها بعض الناشطين “غير أخلاقية ومسيئة”، قام الممثل السوري بحذف المنشور، وكتب: “جل من لا يخطئ، كل الحب”.