حزب الله يطلق سرب مسيرات لضرب عدة مواقع حساسة داخل إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - وسائل إعلام إسرائيلية ..

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سربًا من الطائرات المسيرة، الذي أطلقه حزب الله مساء أمس، تمكن من استهداف عدة مواقع حساسة داخل إسرائيل.

وذكرت التقارير أن الهجمات تمت بدقة عالية، حيث ضربت المسيرات أهدافًا استراتيجية، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظرًا على نشر تفاصيل هذه المواقع أو الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أثار قلقًا كبيرًا في الأوساط الأمنية الإسرائيلية، حيث يعتبر استخدام المسيرات بهذه الكثافة والنوعية تصعيدًا خطيرًا من قبل حزب الله. وأشارت إلى أن هذا النوع من الهجمات يعكس قدرة حزب الله على تنفيذ عمليات متطورة قد تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل.

وأضافت التقارير أن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بقصف عدة مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، لكن الوضع لا يزال متوترًا مع مخاوف من تصعيد أكبر في الأيام المقبلة. وبحسب ما تم تسريبه، فإن القيادة الإسرائيلية تعكف حاليًا على تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذا التصعيد.

وأكدت وسائل الإعلام أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا مشددة على نشر أي معلومات تتعلق بتفاصيل الهجوم أو المواقع التي تم استهدافها، وذلك في محاولة لمنع حزب الله من تحقيق أي مكاسب إعلامية أو معنوية من هذه العملية.

الجيش الإسرائيلي: قصفنا حوالي 30 موقعًا لحماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه شن سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة، استهدفت ما يقارب 30 موقعًا تابعًا لحركة حماس. وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب البيان الصادر عن الجيش، فقد شملت الأهداف مباني يستخدمها مسلحو حماس لتخزين الأسلحة وتخطيط الهجمات، بالإضافة إلى منصات صواريخ كانت تستعد لإطلاق مزيد من الصواريخ باتجاه إسرائيل. وذكر البيان أن القصف نُفذ باستخدام طائرات حربية وطائرات بدون طيار، بهدف تقليص قدرات حماس على تنفيذ هجمات مستقبلية.

وأكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد حماس في غزة طالما استمرت الهجمات الصاروخية، مضيفًا أن إسرائيل تحمل حماس المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد في المنطقة. كما شدد على أن الجيش يتخذ جميع الإجراءات الممكنة لتجنب وقوع ضحايا بين المدنيين، لكنه ألقى باللوم على حماس لتواجد مواقعها العسكرية داخل المناطق المدنية المأهولة.

واختتم الجيش بيانه بتأكيد استعداده لمواجهة أي تهديدات إضافية قد تنشأ من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه العملية هي جزء من جهود أوسع لضمان أمن إسرائيل وسلامة مواطنيها.