الامارات | العين يوضح موقفه الرسمي تجاه رحيل سفيان رحيمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم موقفهاً الرسمي تجاه فكرة رحيل النجم المغربي سفيان رحيمي عن العين بعد قيادته لـ"أسود الأطلسي" لتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024" والتي حصل على لقب الهداف فيها بعد أن أحرز 8 أهداف.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اقتراب رحيل اللاعب بعد دخول عدداً من الأندية الفرنسية والسعودية في مفاوضات للحصول على توقيع اللاعب الدولي المغربي.

وقال عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة، محمد إبراهيم ال محمود في تصريحات صحافية لقناة "الرياضية

المغربية": "سفيان رحيمي عيناوي 100% وليس لدينا إي اهتمام للنظر في اي عروض وهو على علم بذلك كما أنه أبن النادي مدينة العين والعلاقة التي تربط ما بينا وبينه أكبر من كرة قدم".

وكان المنتخب المغربي قد انتزع الميدالية البرونزية بعد الانتصار على شقيق المصري بنتيجة 6-صفر في لقاء تحديد المركز الثالث، وهي المواجهة التي نجح فيها سفيان رحيمي في تسجيل هدفين رفعت رصيده من الأهداف إلى 8 ليفوز بلقب الهداف.

وبتسجيله لـ 8 أهداف خلال الدورة الحالية أصبح سفيان أول لاعب مغربي يحرز هذا القدر من الأهداف، كما عادل رقم اللاعب المصري مصطفى رياض الذي كان سجل هو الاخر 8 أهداف خلال دورة طوكيو عام 1964، الأرجنتيني كارلوس تيفيز الذي سجل 8 أهداف في أولمبياد 2004 التي أقيمت في أثينا.

جدير بالذكر أن رحيمي سجل في جميع مباريات المنتخب المغربي في الأولمبياد، بداية من مباريات دوري المجموعات الثلاث، وخلال ربع النهائي ونصف النهائي، كما واصل وضع بصمته في مباراة تحديد المركز الثالث التي منحت بلاده الميدالية البرونزية.